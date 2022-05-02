Еще один военнослужащий Псковского гарнизона погиб в Украине в ходе спецоперации - речь о 34-летнем Юрии Богданове. Об этом проинформировало новостное агентство «Великий Новгород».

По его сведениям, смерть настигла Юрия Богданова 27 апреля.

Родом военный был из Великого Новгорода, учился в школе №15. С 2006 года служил в спецназе Пскова.

Обстоятельства, при которых наступила гибель Богданова, не раскрываются.

Напомним, «спецоперация» Россией на территории Украины проводится с 24 февраля нынешнего года. Запад в качестве наказания вводит беспрецедентные санкции, пытаясь «задавить» экономику страны. Сегодня, как ожидается, будет оглашен шестой пакет санкций ЕС.

Параллельно с увеличением санкционного давления на Россию Европа и Америка расширяют поставки вооружения Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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