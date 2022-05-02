Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию
Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...Подробнее
Еще один военнослужащий Псковского гарнизона погиб в Украине в ходе спецоперации - речь о 34-летнем Юрии Богданове. Об этом проинформировало новостное агентство «Великий Новгород».
По его сведениям, смерть настигла Юрия Богданова 27 апреля.
Родом военный был из Великого Новгорода, учился в школе №15. С 2006 года служил в спецназе Пскова.
Обстоятельства, при которых наступила гибель Богданова, не раскрываются.
Напомним, «спецоперация» Россией на территории Украины проводится с 24 февраля нынешнего года. Запад в качестве наказания вводит беспрецедентные санкции, пытаясь «задавить» экономику страны. Сегодня, как ожидается, будет оглашен шестой пакет санкций ЕС.
Параллельно с увеличением санкционного давления на Россию Европа и Америка расширяют поставки вооружения Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...Подробнее
Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о том, как...Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Глава МВД Федеративной Республики Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вменяет в вину посольству РФ в Берлине то, что...Подробнее
Американский эксперт Питер Сучиу рассказал о неприязни американцев к российской дизель-электрической подлодке...Подробнее
На рынке сформировалось сразу несколько факторов, способствующих снижению цен в магазинах. Резкий скачок цен в марте...Подробнее
Как заявили аналитики известного британского издания The Times, опираясь на данные украинской разведки, Кремль...Подробнее
Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...Подробнее
Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники. В Сети появилось несколько видео, на которых...Подробнее
Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...Подробнее
Комментировать