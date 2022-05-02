На нефтебазе в ДНР прогремел взрыв и вспыхнул пожар

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На нефтебазе города Макеевка, что на территории ДНР, прогремел взрыв. После этого на объекте начался пожар.
Представительство ДНР в своем Telegram-канале проинформировало о том, что со стороны украинских позиций был обстрел в 08:41 в направлении Авдеевки и Макеевки.
«Выпущен 1 снаряд калибром 122 мм», — цитирует обнародованное сообщение издание «Правда.ру».
После взрыва нефтебазу в Макеевке объял пожар.
РИА Новости недавно уточнило, что загорелись сразу четыре резервуара большой емкости. Каждый из них рассчитан на пять тысяч кубических метров.
Загорелись не только резервуары с нефтепродуктами. Корреспондент агентства указывает, что огнем были охвачены минимум два бензовоза.
В Макеевке виднеются столбы черного дыма, а также многометровые языки пламени.
На месте инцидента работают пожарные автомобили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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