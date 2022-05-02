На нефтебазе в ДНР прогремел взрыв и вспыхнул пожар

На нефтебазе города Макеевка, что на территории ДНР, прогремел взрыв. После этого на объекте начался пожар.

Представительство ДНР в своем Telegram-канале проинформировало о том, что со стороны украинских позиций был обстрел в 08:41 в направлении Авдеевки и Макеевки.

«Выпущен 1 снаряд калибром 122 мм», — цитирует обнародованное сообщение издание «Правда.ру».

После взрыва нефтебазу в Макеевке объял пожар.

РИА Новости недавно уточнило, что загорелись сразу четыре резервуара большой емкости. Каждый из них рассчитан на пять тысяч кубических метров.

Загорелись не только резервуары с нефтепродуктами. Корреспондент агентства указывает, что огнем были охвачены минимум два бензовоза.

В Макеевке виднеются столбы черного дыма, а также многометровые языки пламени.

На месте инцидента работают пожарные автомобили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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