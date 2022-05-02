На нефтебазе в ДНР прогремел взрыв и вспыхнул пожар

Сегодня, 12:09

0

Image 16+
На нефтебазе в ДНР прогремел взрыв и вспыхнул пожар
Фото из открытых источников

На нефтебазе города Макеевка, что на территории ДНР, прогремел взрыв. После этого на объекте начался пожар.

Представительство ДНР в своем Telegram-канале проинформировало о том, что со стороны украинских позиций был обстрел в 08:41 в направлении Авдеевки и Макеевки.

«Выпущен 1 снаряд калибром 122 мм», — цитирует обнародованное сообщение издание «Правда.ру».

После взрыва нефтебазу в Макеевке объял пожар.

РИА Новости недавно уточнило, что загорелись сразу четыре резервуара большой емкости. Каждый из них рассчитан на пять тысяч кубических метров.

Загорелись не только резервуары с нефтепродуктами. Корреспондент агентства указывает, что огнем были охвачены минимум два бензовоза.

В Макеевке виднеются столбы черного дыма, а также многометровые языки пламени.

На месте инцидента работают пожарные автомобили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Еще один военнослужащий Псковского гарнизона погиб в Украине в ходе спецоперации

Сегодня, 13:04

На нефтебазе в ДНР прогремел взрыв и вспыхнул пожар

Сегодня, 12:09

Армия ВС РФ уничтожает пути поставок оружия и топлива из Евросоюза

Сегодня, 11:54

В ходе спецоперации в Украине погиб 24-летний военный из Брянской области

Сегодня, 10:59

В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

Вчера, 11:24

США поставят Украине еще 5000 противотанковых ракет «Javelin»

Вчера, 09:54

Новая сводка МО России по военной спецоперации ВС РФ на Украине: идут бои по всей линии фронта

2-05-2022, 10:54

Военные ВС из РФ захватили большое количество оружия НАТО в Донбассе

2-05-2022, 07:24

Сотни единиц американской военной и боевой техники замечены на территории Украины

1-05-2022, 11:29

Япония и Вьетнам призвали перестать наносить удары по гражданским на территории Украины

1-05-2022, 09:44

Бердянск готов к переходу на рубль

30-04-2022, 15:49

У сил ВС Украины обнаружили ЗРК С-300 из Словакии, которые должны были быть уничтожены

30-04-2022, 10:29

На Украине погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

30-04-2022, 09:39

The National Interest: убрать военных РФ с Украины можно переговорами о мире

29-04-2022, 12:04

На Украине погиб гранатометчик из Кировской области

29-04-2022, 11:59

В ответ на очередную попытку атаковать Белгорода был нанесен ракетный удар по объекту в Киеве

29-04-2022, 09:59

Губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал жителей взять в руки коктейли Молотова

29-04-2022, 09:44

Политолог Поляков: российские войска продолжают атаковать ВСУ по всей линии соприкосновения

29-04-2022, 08:09

Политолог назвал условие ввода польских военных на Украину

28-04-2022, 22:09

RusVesna: российские военные захватили большое количество бронетехники ВСУ

28-04-2022, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию

Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию

1-05-2022, 19:54

0

Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...

Подробнее
Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

2-05-2022, 08:59

0

Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о том, как...

Подробнее
Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

Вчера, 19:58

0

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...

Подробнее
Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации

Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации

1-05-2022, 20:54

0

Глава МВД Федеративной Республики Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вменяет в вину посольству РФ в Берлине то, что...

Подробнее
В 19FortyFive объяснили, почему американцы ненавидят российские подлодки «Варшавянка»

В 19FortyFive объяснили, почему американцы ненавидят российские подлодки «Варшавянка»

2-05-2022, 09:39

0

Американский эксперт Питер Сучиу рассказал о неприязни американцев к российской дизель-электрической подлодке...

Подробнее
Эксперты рассказали о том, какие продукты подешевеют после майских праздников

Эксперты рассказали о том, какие продукты подешевеют после майских праздников

1-05-2022, 18:49

0

На рынке сформировалось сразу несколько факторов, способствующих снижению цен в магазинах. Резкий скачок цен в марте...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

The Times: Россия готовится ввести свой военный контингент в Молдавию

The Times: Россия готовится ввести свой военный контингент в Молдавию

2-05-2022, 11:19

0

Как заявили аналитики известного британского издания The Times, опираясь на данные украинской разведки, Кремль...

Подробнее
Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Сегодня, 16:56

0

Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...

Подробнее
В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

Вчера, 11:24

0

Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники. В Сети появилось несколько видео, на которых...

Подробнее
Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

Юная петербурженка, сбегая от опекуна по самодельной верёвке из простыней, сорвалась с неё и попала в больницу

Вчера, 11:29

0

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...

Подробнее