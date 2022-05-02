Армия ВС РФ уничтожает пути поставок оружия и топлива из Евросоюза

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Во вторник, 3 мая, Россия нанесла несколько мощных ударов по территории Украины.
Главной целью этих ударов стала железнодорожная инфраструктура, передает «Русская Весна». Удары наносились с Каспийского направления и Крыма. Жители Николаевской области публиковали видео ракет, летящих в сторону центра Украины.
Под удар попали объекты на территории Днепропетровской, Винницкой и Львовской областей. Сообщалось о взрывах во время воздушной тревоги и из других областей Украины.
По словам главы «Укрзализныци» Александра Камышина, был нанесен серьезный урон инфраструктуре железной дороги. Он добавил, что среди железнодорожников и пассажиров предварительно никто не пострадал, но обещал озвучить более подробную информацию уже после окончания воздушной тревоги.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что во Львове были уничтожены ракетным ударом несколько подстанций, из-за чего в городе возникли в ряде районов перебои с электричеством.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны и далее поставляют Киеву оружие, заявляя, что поставки не прекратятся, пока будут продолжаться бои на территории Украины.
При этом на Россию оказывается санкционное давление, нацеленное в том числе на ВПК. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что для России сейчас важно беречь свои резервы, поскольку к новым условиям экономика не сможет адаптироваться быстро.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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