В ходе спецоперации в Украине погиб 24-летний военный из Брянской области

В ходе спецоперации, которую РФ проводит на территории соседней Украины, погиб еще один военный из Брянской области - Николай Курсаков. На момент смерти ему было 24 года.

По информации издания «Брянская улица», погиб Курсаков в ходе боя поблизости города Изюм, что в Харьковской области.

Вчера на Брянщине состоялось прощание с погибшим. Панихида по нему прошла в церкви Георгия Победоносца.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. Минобороны РФ последний раз о потерях среди личного состава отчитывалось в конце марта. Тогда сообщалось о 1351 погибшем в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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