Новая сводка МО России по военной спецоперации ВС РФ на Украине: идут бои по всей линии фронта

Военнослужащий из Красноярска не может получить звание Героя России
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Минобороны РФ озвучило сводку о ходе «военной спецоперации» на территории Украины за минувшие сутки.
В отчете указано, что пока серьезных изменений на линии фронта нет, пишет «Военное обозрение».
Бои идут вдоль линии соприкосновения, и российские войска постепенно продвигаются вглубь Украины.
Идут бои за населенные пункты Большая Камышеваха, Курульки и Пашково. Продолжается зачистка в Ямполе и захвачен поселок Довгенькое. Удалось войти российским войска в Лиман. Ожесточенные бои продолжаются в районе Попасной. Появилась информация о том, что туда переброшены резервные подразделения ВСУ. Также идут бои в районе Авдеевки.
По позициям украинских военных наносит удары авиация и артиллерия, применяются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». В боях участвуют также батальоны «Сомали» и «Спарта».
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поставляют Украине вооружение, и начали передавать ВСУ артиллерию, бронемашины и танки.
Вашингтон заявляет о том, что для США важно добиться ослабления военной мощи РФ. Поэтому также оказывается давление на российскую экономику, из-за чего российский рынок покинули десятки компаний. По оценкам ряда экспертов, сейчас под угрозой безработицы оказалось до 700 тыс. россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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