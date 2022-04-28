На Украине погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

В четверг, 28 апреля, в столице Украины погибла журналистка «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, - Ред.) Вера Гирич.

По сообщению газеты «Коммерсант» , в ее дом попала ракета. Она частично обрушила два этажа в многоэтажке, спровоцировав возгорание. Тело журналистки Веры Гирич было найдено во время разбора завалов в пятницу, 29 апреля.

Издание со ссылкой на сообщение местных властей отмечает, что запущенные ракеты попали не только в военный объект.

Вера Гирич - не единственная журналистка, которая погибла на Украине с начала специальной операции России.

13 марта в Ирпене Киевской области оборвалась жизнь корреспондента издания Time Брента Рено. 24 марта СМИ узнали о гибели журналистки The Insider (СМИ-иноагент, - Ред.) Оксаны Баулиной.

Спецоперацию Россия на Украине проводит с 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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