На Украине погиб гранатометчик из Кировской области

Стало известно о том, что еще один участник спецоперации на Украине из Кировской области погиб. Издание progorod43.ru сообщает, что на территории соседнего государства оборвалась жизнь гранатометчика Александра Петухова.

Молодой человек проживал в Белохолуницком районе, а родился - в Опаринском. Учился в школе села Сырьяны. После ее окончания поступил в местный колледж и освоил профессию автомеханика.

В армейские ряды Александр Петухов влился в 2019 году. В Приморье он стал гранатометчиком мотострелкового батальона.

Ранее средства массовой информации полуострова Крым сообщили о гибели на Украине командира разведвзвода разведбатальона 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ Алексея Охоты.

Спецоперация РФ на Украине, напомним, продолжается более двух месяцев - с 24 февраля нынешнего года. Сейчас проводится второй ее этап.

Запад категорически осуждает российскую спецоперацию. Параллельно с усилением санкционного давления на Москву США и ЕС расширяют военную помощь Украине. Вчера палата представителей Конгресса одобрила законопроект о программе «ленд-лиз» для Киева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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