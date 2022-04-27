В ответ на очередную попытку атаковать Белгорода был нанесен ракетный удар по объекту в Киеве

В информационные ленты поступают сводки о том, что Вооружённые силы Украины ещё раз запустили свой БПЛА в воздушное пространство Российской Федерации. Аппарат пролетел над территорией Белгородской области.

Беспилотный летательный аппарат ликвидирован расчётом комплекса ПВО и воздушная угроза нейтрализована. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Отвечая на данный инцидент, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, но не по центру принятия решений, как обещали. Надо сказать, что по киевским объектам не «прилетало» давно. Это несколько успокоило и киевлян, и руководителей страны. Ракетный удар пришёлся в этот раз на военно-промышленное объединение «Артём» — крупную холдинговую компанию Украины. Предприятие создаёт широкий спектр военной техники.

Среди прочего, в цехах «Артёма», часть которых уже подвергалась ракетным ударам (в марте), производятся авиационные ракеты, ПТУР, оборудование для средств авиации, включая армейскую. На территорию «Артёма» из стран Запада не так давно была осуществлена поставка очередной партии оружия и боеприпасов. Киевляне стали свидетелями ракетного прилёта и последовавшей детонации того, что хранилось на складе холдинговой военной-промышленной компании «Артём».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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