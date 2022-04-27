Губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал жителей взять в руки коктейли Молотова

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Губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем видеообращении призвал жителей защищать Николаев от российских военных с коктейлями Молотова в руках.
Обращаясь к жителям Николаева, он сказал, что им необходимо объединить усилия и не допустить российские войска в город. Также Ким заявил, что, возможно, вскоре будет загораживаться улица, на которой размещены правительственные здания. И для этого также необходимы люди.
«Мне нужны те, кто будет не разливать коктейли Молотова, а те, кто будет их бросать!», — сказал Виталий Ким.
Исходя из его заявления, можно предположить, что власти Николаева готовятся к вторжению российских войск в город.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Украине и далее предоставляется вооружение западными странами. При этом Вашингтон говорит о том, что намерен вооружать Украину, пока российские войска не ослабнут и не покинут украинские земли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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