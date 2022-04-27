Политолог Поляков: российские войска продолжают атаковать ВСУ по всей линии соприкосновения

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
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Как проходит «военная спецоперация» на территории Украины рассказал политолог Владимир Поляков.
Он подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать ВСУ по всей линии соприкосновения. Идут тяжелые бои на Изюмском направлении, где силы РФ пытаются занять населенный пункт Великая Камышеваха.
Продвижение российской армии ускоряется, отмечает Поляков. И это заметно не только под Изюмом. Захватываются новые территории в Запорожской области, идет продвижение на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Ведутся бои недалеко от Херсона.
Поляков прогнозирует, что вскоре начнется наступление на Лиман на Лиманском направлении, и ВСУ отойдут на правый берег Северского Донца. Продолжаются бои в Попасной, а также в районе Гуляйполя и Орехова.
Отметил Поляков и обострение ситуации в Приднестровье. Ее он охарактеризовал как «предвоенную», заявив, что «военная спецоперация» может вскоре достигнуть и границ непризнанной ПМР.
Накануне, к слову, появилось видео продвижения группировок НАТО по Румынии в сторону молдавской границы. Эксперты не исключают, что Румыния может ввести войска на территорию Молдавии, а это может привести к прямому столкновению сил НАТО и РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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