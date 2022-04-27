Политолог назвал условие ввода польских военных на Украину

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Власти Польши готовы к отправке войск в Украину. По словам политолога Александра Асафова, Варшава ждет решения США по этому вопросу. Как только президент Польши Анджей Дуда и премьер Ярослав Качиньский получат положительный ответ, польские войска тут же будут введены на территорию Украины под предлогом защиты.
Асафов считает, что реализация этого плана НАТО будет зависеть от хода спецоперации в Украине. По мнению политолога, едва ли жители Польши поддержат решение своих властей открыть второй фронт, пишет news.ru.
Асафов также предположил, что вряд ли Польша попытается возвратить себе территории Западной Украины, поскольку у нее есть собственные проблемные земли, связанные с Германией.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что шагом для «воссоединения» Польши и Украины должен быть ввод польских войск в западную часть страны под предлогом их защиты от России. По его мнению, польский контингент будет размещен в тех регионах Украины, где угроза столкновения с российскими военными минимальна.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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