В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим
В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
В руки российских военных, которые проводят спецоперацию на Украине, попадает вооружение стран НАТО в огромных количествах. Как известно, это оружие регулярно поставляется на Украину в рамках военной помощи.
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал снимки, на которых запечатлены новые трофеи. Речь идет о большом количестве танков и другой бронетехники ВСУ, пишет rusvesna.su. Сейчас захваченные танки Т-64, получившие повреждения, https://rusvesna.su/news/1651119841 проходят ремонт на одной из баз. На них уже нанесены символы группировки «О». Боевые машины будут переданы бойцам ЛНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...Подробнее
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