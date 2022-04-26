RusVesna: российские военные захватили большое количество бронетехники ВСУ

В руки российских военных, которые проводят спецоперацию на Украине, попадает вооружение стран НАТО в огромных количествах. Как известно, это оружие регулярно поставляется на Украину в рамках военной помощи.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал снимки, на которых запечатлены новые трофеи. Речь идет о большом количестве танков и другой бронетехники ВСУ, пишет rusvesna.su. Сейчас захваченные танки Т-64, получившие повреждения, https://rusvesna.su/news/1651119841 проходят ремонт на одной из баз. На них уже нанесены символы группировки «О». Боевые машины будут переданы бойцам ЛНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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