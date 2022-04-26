Американские наемники получили ранения в ходе боев с ВС из РФ к югу от Лисичанска в ЛНР

Сегодня, 12:24

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Американские наемники получили ранения в ходе боев с ВС из РФ к югу от Лисичанска в ЛНР
Фото из открытых источников

На Донбассе под удар российских сил попали американские военные, которые участвуют в боях на стороне Украины. Об этом сообщает Военное обозрение.

Так, в ходе удара танкового подразделения, которое вышло со стороны Новотошковского на позиции ВСУ, нанесло удар по позиции украинских войск на линии Орехово-Тошковка к северу от населённого пункта Золотое. Также эти же позиции атаковала российская артиллерия.

Появилась информация, что под удар попали и граждане США Это Пол Грей и Манус Маккефри. Они ранее служили в американских войсках, но недавно прибыли на территорию Украины и теперь воюют против России. В качестве оружия они использовали поставленные Вашингтоном ПТРК Javelin.

Из-за разрыва танкового снаряда неподалеку от их позиции, они были ранены, а один из американцев попал под завалы бетонной конструкции, за которой хотел укрыться. Известно, что их эвакуировали с поля боя первыми.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Страны НАТО не отправляют открыто свои войска на территорию Украины. При этом ВСУ получает натовское оружие, а бывшие военные НАТО прибывают в качестве добровольцев и воюют в составе украинских вооруженных сил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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