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Украина уже начала переходить на оружие и технику образца НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что это решение было принято в Германии в ходе встречи главы оборонных ведомств 40 стран мира на базе Рамштайн.
Резников отметил, что такой шаг позволит упростить улучшение вооружения ВСУ. По его словам, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм. Постепенный переход на новое оружие и калибры, уверен глава оборонного ведомства Украины, обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО.
Также Резников сообщил, что в ходе подготовки, которую проходят украинские военные на полигоне одной из стран НАТО, им удалось с первого раза поразить цель самоходной артиллерийской установкой калибра 155 мм.
Натовское оружие приходит в Украину и сейчас, когда Россия проводит на ее территории «военную спецоперацию». Западные страны уже открыто говорят о том, что намерены истощить и военную мощь, и российскую экономику, для чего не только поставляют Украине вооружение, но и намерены усиливать антироссийские санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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