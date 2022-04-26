Военный эксперт Литовкин рассказал о способе прекращения поставок оружия на территорию Украины

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Остановить поставки оружия Украине можно ударив по станции, на которой вагоны перенастраивают с узкой европейской колеи на широкую образца СССР. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин, передает Украина.ру. По его словам, уничтожив такую станцию, Россия сможет прервать поток вооружения, которое Запад передает Украине.
«Если мы нанесем удар по Чопу - станции, где переобувают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, они потеряют возможность поставлять тяжелую технику железнодорожным транспортом, потому что автомобильным транспортом тяжелую технику поставить невозможно», — сказал Литовкин.
Россия уже начала уничтожать железнодорожную инфраструктуру Украины, заявив, что помимо гражданских перевозок, ее используют и для транспортировки военных грузов. Аэродромы РФ уже уничтожила, поэтому их Украина не сможет использовать для поставок оружия. Автомобильным транспортом нельзя перевозить тяжелую военную технику. Поэтому остается лишь разрушить железнодорожную инфраструктуру. Он уверен, что Минобороны РФ и Генштаб найдут способ как это сделать.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны оказывают поддержку Киеву, предоставляя ему вооружение. Его поставки обещают увеличить, что якобы было согласовано на встрече министров обороны более чем 40 стран мира, которая проходила несколькими днями ранее в Германии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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