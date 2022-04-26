Арестович аноносировал наступление ВСУ в конце мая - июне

Cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 27 апреля рассказал о дальнейших планах ВСУ. В частности, он заявил о том, что уже в конце мая или в июне украинская армия пойдет в наступление. По его словам, это станет возможным благодаря вооружению Запада.

Арестович также сообщил, что вооружение начнет поступать на Украину в следующем месяце. При этом он подчеркнул, что оружие не появится на поле боя сразу же после прибытия, так как потребуется время для его освоения и для боевого налаживания подразделений. Также спикер Офиса украинского президента сказал, что Украина уже имеет образцы вооружений. Он предположил, что с новым оружием ВСУ «изменят правила игры на поле боя».

«Может быть, до середины июня. В этот период оно начнет непосредственно влиять на поле боя», – сказал советник Офиса президента Украины.

Арестович также высказал уверенность, что ВСУ смогут успешно провести наступательные маневры. Он также пояснил, что ВС РФ не сформировали второй эшелон, а 90 тысяч российских военных растянуты по всей линии фронта от Харькова до Херсона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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