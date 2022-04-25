ВС РФ уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Российские военные в ходе наступательной операции на Донбассе уничтожили колонну бронетехники ВСУ. В Сети появились видеокадры с выгоревшей бронемашиной, у которой в результате прямых попаданий слетели гусеницы. БМП потеряла управление, выехала с дороги и загорелась. Экипаж машины спастись не смог. Другие бронеавтомобили, ехавшие одной колонной, получили повреждение. Между тем страны Запада продолжают снабжать Украину вооружением, и сейчас в Киеве уже заявляют о планах перейти в контрнаступление, пишет rusvesna.su .

В США не исключают затяжного вооруженного конфликта, поэтому будут обеспечивать украинскую армию тяжелым вооружением, пытаясь истощить военную мощь России. Но не только американцы передают ВСУ оружие. Ряд европейских стран, у которых осталось вооружение советского образца, также оказывают Украине военную помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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