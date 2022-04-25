ВС РФ уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
Российские военные в ходе наступательной операции на Донбассе уничтожили колонну бронетехники ВСУ. В Сети появились видеокадры с выгоревшей бронемашиной, у которой в результате прямых попаданий слетели гусеницы. БМП потеряла управление, выехала с дороги и загорелась. Экипаж машины спастись не смог. Другие бронеавтомобили, ехавшие одной колонной, получили повреждение. Между тем страны Запада продолжают снабжать Украину вооружением, и сейчас в Киеве уже заявляют о планах перейти в контрнаступление, пишет rusvesna.su.
В США не исключают затяжного вооруженного конфликта, поэтому будут обеспечивать украинскую армию тяжелым вооружением, пытаясь истощить военную мощь России. Но не только американцы передают ВСУ оружие. Ряд европейских стран, у которых осталось вооружение советского образца, также оказывают Украине военную помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов...Подробнее
Украина будет получать от НАТО противокорабельные ракеты, хотя страны, которые намерены их поставлять, предпочитают не...Подробнее
В официальном telegram-канале Минобороны РФ появилась информация о том, как подполковник инженерных войск РФ Андрей...Подробнее
Несколько часов назад в Харьковской области рухнул неизвестный истребитель Су. Местные жители успели снять кадры...Подробнее
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о том, что Лондон не успокоится, пока президент России Владимир Путин...Подробнее
После того как маленький ребёнок едва не утонул в бассейне на Петергофском шоссе, следователи СК возбудили уголовное...Подробнее
Военные корреспонденты «Русской Весны» получили информацию о том, что Россия нанесла ракетные удары по железнодорожным...Подробнее
Судом Василеостровского района Санкт-Петербурга вынесен приговор в отношении сотрудника Зоологического института РАН,...Подробнее
Задержание постановочное и выглядит нереалистично. Такое мнение высказал актер Алексей Панин, комментируя сюжет с...Подробнее
Комментировать