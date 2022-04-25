ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

Военнослужащие Украины осуществили успешное обнаружение и последующую ликвидацию крылатой ракеты посредством переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet. Об этом сегодня, в среду, 27 апреля 2022 года сообщает информационное онлайн издание Avia.pro.

Подобные кадры видео съёмки демонстрируются впервые. Эффективно перехватить крылатую ракету из портативного комплекса весьма сложно, даже, по утверждению военных специалистов – невозможно. Дальность поражения ПЗРК Martlet составляет ориентировочно лишь 7 километров.

В ролике показано уже момент непосредственного поражения крылатой ракеты. Украинские военнослужащие утверждают, что эта цель была сбита из переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet британского производства. На видео не просматривается тип ракеты, не говоря о её принадлежности. После просмотра ролика военные аналитики высказали ряд предположений.

«Это действительно крылатая ракета. Поражение её из ПЗРК – значительное достижение, тем более, что ракета сбита не на открытом участке местности. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что ракета находилась на большой высоте, а, следовательно, обнаружить её и поразить гораздо проще даже из ПЗРК. Вероятно, именно так украинским военным и удалось добиться этого результата», – отмечает аналитик.

В каком именно районе была перехвачена ракета, – неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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