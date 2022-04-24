Полковник Кумов заявил, что ВС Украины получили возможность наносить удары по России

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Офицер управления «А» ЦСН ФСБ РФ Андрей Кумов заявил о том, что украинские летательные аппараты еще долго будут залетать на территорию России. По словам полковника, ВСУ нашли способ обмана систем распознавания «свой-чужой». Это дает возможность обходить средства слежения ПВО и пересекать российскую границу.
Ранее МЧС РФ подтвердило информацию о том, что на нефтебазе в Бердянске произошел пожар. По мнению Кумова, этот инцидент, как и обстрелы в Белгородской области, являются делом рук украинской армии. Как отмечает полковник, ВСУ обстреливали приграничные территории с использованием артиллерии, хотя, возможно, они применили ударные вертолеты, которые проникают на территорию России под видом боевых единиц ВКС РФ. Это позволяет им наносить удары по различным объектам и беспрепятственно возвращаться обратно, пишет Царьград.
Комментируя пожар в Бердянске, Кумов заявил, что не может ответить на вопрос о том, почему не работает «зонтик» на прифронтовой территории. По его словам, ВС РФ не смогли отогнать противника от своей территории. Пожары в Брянской области указывают на атаку со стороны украинской авиации.
По мнению экспертов, США и НАТО предоставили Киеву авиаремонтные комплексы, которые были применены ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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