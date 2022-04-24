Военный эксперт Артамонов объяснил, почему ВСУ бессмысленно вооружать «Леопардами»

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Военный эксперт Александр Артамонов уверен, что даже получив немецкие «Леопарды», Украина не получит превосходство на поле боя.
Чтобы научиться пользоваться такими танками, отметил Артамонов, необходимо не менее года. Понимая это, Запад не предоставит Украине современное вооружение, и побережет даже не самые современные образцы военной техники, уверен Артамонов.
«Боевые танки современные, это, может быть, не самое последнее поколение, к которому относятся наши «Арматы», и даже модернизированные Т-90. Да, «Меркава», «Леопард», «Абрамс М-1А» вполне сопоставимы с Т-90, поэтому — это многие миллионы долларов. Никто не даст просто в топку войны эти танки», — сказал Артамонов.
Стоит отметить, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать поставки Украине немецких танков «Леопард», хотя ВПК Германии готов осуществить эти поставки.
Сейчас Украине идет вооружение из США и ряда стран ЕС, а также Украина получает вооружение от Великобритании, Канады и Австралии. Пентагон уже говорит о высоком риске длительного конфликта на территории Украины, поэтому американские военные предлагают измотать российские войска, предоставляя для этого Киеву вооружение в больших объемах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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