Офицер ВС из РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну

В официальном telegram-канале Минобороны РФ появилась информация о том, как подполковник инженерных войск РФ Андрей Найданов проявил смекалку, и спас колонну техники, вывив ее из-под обстрела со стороны ВСУ. Как отмечается в сообщении, более сотни военнослужащих РФ и колонна инженерных подразделений в составе 40 машин находились в одном из населенных пунктов. Во время стоянки был обнаружен беспилотник, принадлежащий ВСУ.

Подполковник Найданов оценил обстановку, и принял решение вывести колонну из-под удара противника. ВСУ нанесли удар по месту стоянки из артиллерийских орудий через 7 минут после выхода оттуда российских войск.

Также Минобороны отметили действия сержанта Велимира Трегуба, который был отрезан от своего батальона и вместе с пятью солдатами более трех часов отражал атаки превосходящей по численности группировки ВСУ, удерживая опорный пункт.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о героизме матроса Сергея Вошкова, который запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на значительное расстояние от своего подразделения, после чего выбрался и укрылся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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