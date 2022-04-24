Офицер ВС из РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну

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В официальном telegram-канале Минобороны РФ появилась информация о том, как подполковник инженерных войск РФ Андрей Найданов проявил смекалку, и спас колонну техники, вывив ее из-под обстрела со стороны ВСУ. Как отмечается в сообщении, более сотни военнослужащих РФ и колонна инженерных подразделений в составе 40 машин находились в одном из населенных пунктов. Во время стоянки был обнаружен беспилотник, принадлежащий ВСУ.
Подполковник Найданов оценил обстановку, и принял решение вывести колонну из-под удара противника. ВСУ нанесли удар по месту стоянки из артиллерийских орудий через 7 минут после выхода оттуда российских войск.
Также Минобороны отметили действия сержанта Велимира Трегуба, который был отрезан от своего батальона и вместе с пятью солдатами более трех часов отражал атаки превосходящей по численности группировки ВСУ, удерживая опорный пункт.
Кроме того, в военном ведомстве рассказали о героизме матроса Сергея Вошкова, который запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на значительное расстояние от своего подразделения, после чего выбрался и укрылся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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