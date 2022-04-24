В Харьковской области потерпел крушение истребитель Су

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Несколько часов назад в Харьковской области рухнул неизвестный истребитель Су. Местные жители успели снять кадры падения самолета, которые вскоре появились в сети.
По мнению экспертов, речь идет о базовой версии истребителя Су-27, или же о модернизированном варианте Су-30 или Су-35. При этом эксперты считают, что боевой борт не сбили, а он рухнул из-за технической неисправности, на что указывает вращение самолета вокруг вертикальной оси. Из-за плохого качества видео узнать, кому принадлежит этот самолет сложно. Тем более, что рухнув на землю, неустановленный самолет взорвался, пишет avia.pro.
В Киеве уже заявили, что ВСУ сбили российский истребитель, но в Минобороны РФ инцидент не комментировали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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