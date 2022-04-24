Журналист Сладков назвал опасным фактором поставки истребителей Киеву

Сегодня, 09:39

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Журналист Сладков назвал опасным фактором поставки истребителей Киеву
Фото из открытых источников

Военный журналист Александр Сладков выразил обеспокоенность по поводу того, что страны Запада снабдили украинские войска истребителями и запчастями. По мнению старшего лейтенанта, это очень серьезный фактор. Он также подчеркнул, что если Киев еще решит вопрос с горюче-смазочными материалами, то все это может превратиться в мясорубку. 

При этом военкор отметил, что личный состав, который бы управлял истребителями, за короткий срок не сформируешь. Сладков также заявил, что неизвестно, сколько еще иностранных наемников находится на территории Украины. 

«Сегодня вышли с территории завода «Азовсталь» 35 солдат. Посмотрим, чьи они. 400 иностранных наемников спрятать на территории предприятия тоже сложно. Как и тысячи мирных жителей. Это невозможно», ? заявил журналист.

Ранее США планировали отправить в Киев ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и другое вооружение. Как заявили в Пентагоне, пилоты ВВС США готовят к отправке на Украину зенитные и противотанковые ракетные комплексы, а также другое оборудование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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