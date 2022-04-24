МК: Эксперты из РФ поддержали подрывы железных дорог на всей территории Украины

Россия накануне нанесла ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Военные эксперты говорят о том, что такие удары нацелены на то, чтобы разрушить пути сообщения Запада и Востока Украины, передает МК. И хотя железнодорожной инфраструктурой пользуются гражданские лица, а Минобороны РФ обещало не атаковать гражданскую инфраструктуру, необходимость прервать поставки оружия подразделениям удерживающим оборону на юге и востоке, вынудило российские войска пойти на этот шаг.

Украинские власти говорят о том, что удары были по тяговым подстанциям «Красное» во Львовской области, а также «Фастов», «Казатин-2» и «Подольская-тупиковая». Они могли использоваться для доставок вооружения с Польши, куда его доставляют самолетами на военный аэродром Жешув.

О необходимости ракетных ударов по железной дороге и мостам российские эксперты говорили уже не раз. В частности, об этом говорил Игорь Коротченко. Он отметил, что атаковать необходимо также центры принятия решений в Киеве.

Эксперт подчеркнул, что важно остановить любую возможность поставки вооружения на восток, поскольку это затягивает «военную спецоперацию» и увеличивает число потерь в рядах российских войск.

Запад, к слову, и далее продолжает поставлять Украине вооружение, а в Пентагоне открыто говорят, что будут действовать на истощение России. Такое заявление в Польше сделал после визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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