Военкор Коц: РФ следует нанести удар по железнодорожной инфраструктуре и автомобильным дорогам Украины

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Военный корреспондент «КП» Александр Коц заявил о том, что сейчас России следует нанести удар по железнодорожной инфраструктуре Украины и ее автомобильным дорогам.
Он заявил, что так России следует ответить на пожары в Брянске. Он добавил, что нет никакого смысла бить по украинскому Генштабу или Офису президента Украины.
По его словам, руководство Украины в своих офисах сейчас не пребывает, поэтому можно планировать только точечные удары по устранению лиц, которые принимают решения.
«Надо перерезать неисчерпаемые возможности Украины по возобновлению ресурсов. Когда сообщение с Западом будет обрублено, поле для маневра у этих центров принятия решений значительно сузится», — утверждает корреспондент.
Военкор ВГТРК Александр Сладков уверен, что ответ за удар по Брянской области будет в разы превышать нанесенный ущерб.
Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Западные страны начали поставлять Украине тяжелое вооружение. Эти шаги Запада российские эксперты обозначают как его стремление втянуть Россию в затяжной конфликт, чтобы ослабить ее войска и экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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