Военный корреспондент «КП» Александр Коц заявил о том, что сейчас России следует нанести удар по железнодорожной инфраструктуре Украины и ее автомобильным дорогам.

Он заявил, что так России следует ответить на пожары в Брянске. Он добавил, что нет никакого смысла бить по украинскому Генштабу или Офису президента Украины.

По его словам, руководство Украины в своих офисах сейчас не пребывает, поэтому можно планировать только точечные удары по устранению лиц, которые принимают решения.

«Надо перерезать неисчерпаемые возможности Украины по возобновлению ресурсов. Когда сообщение с Западом будет обрублено, поле для маневра у этих центров принятия решений значительно сузится», — утверждает корреспондент.

Военкор ВГТРК Александр Сладков уверен, что ответ за удар по Брянской области будет в разы превышать нанесенный ущерб.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Западные страны начали поставлять Украине тяжелое вооружение. Эти шаги Запада российские эксперты обозначают как его стремление втянуть Россию в затяжной конфликт, чтобы ослабить ее войска и экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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