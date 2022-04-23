Обозреватель Артамонов рассказал о том, чем отличается вторая фаза спецоперации на Украине

Военный обозреватель Александр Артамонов рассказал о том, чем отличается вторая фаза спецоперации на Украине от первой.

По его словам, главная цель новой фазы - установить контроль над территорией сразу трех областей, в которых еще находится контингент ВСУ.

«Это Харьков, если брать с севера на юг, это центральная и самая тяжелая для нас в отработке группировка в районе Донецка, и конечно, ЛНР, север ее. И это окончание вопроса с Мариуполем», — заявил руководитель холдинга «Правда.ру».

Эксперт также отметил, что вторая фаза спецоперации характеризуется ракетным огнем, подавлением центров сопротивления и уничтожением складов с боеприпасами, вплоть до западной части Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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