Под обстрел ВС РФ попали пять ж/д станций в центральной части и на западе Украины

Военные корреспонденты «Русской Весны» получили информацию о том, что Россия нанесла ракетные удары по железнодорожным станциям Украины.

В этот раз ракеты попали в пять железнодорожных станций в центральных и западных областях Украины. Соответствующие данные озвучил глава «Укрзализныци» Александр Камышин. Он также сообщил, что как минимум 16 поездов были обездвижены, поэтому информация о том, когда они продолжат движение, появится позже.

Ранее эксперты уже заявляли о необходимости атаковать не только военную инфраструктуру Украины, а также наносить удары по железной дороге и мостам. Они объясняли это тем, что помимо гражданских лиц, этой инфраструктурой пользуются и для доставки вооружения украинским военным.

Россия начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Западные страны и далее продолжают поставлять Украине вооружение, пытаясь ослабить ее войска, втянув в затяжной конфликт. Оказывается и экономическое давление на Россию в виде санкций как против определенных компаний, так и в отношении отдельных физлиц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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