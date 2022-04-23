Под обстрел ВС РФ попали пять ж/д станций в центральной части и на западе Украины

Багдасаров заявил, что Турция закрыла небо для полетов России в Сирию из-за влияния США
Турция готовится к военной операции в Сирии, уверен политолог Семен Багдасаров. Так он прокомментировал решение Анкары...Подробнее
Военные корреспонденты «Русской Весны» получили информацию о том, что Россия нанесла ракетные удары по железнодорожным станциям Украины.
В этот раз ракеты попали в пять железнодорожных станций в центральных и западных областях Украины. Соответствующие данные озвучил глава «Укрзализныци» Александр Камышин. Он также сообщил, что как минимум 16 поездов были обездвижены, поэтому информация о том, когда они продолжат движение, появится позже.
Ранее эксперты уже заявляли о необходимости атаковать не только военную инфраструктуру Украины, а также наносить удары по железной дороге и мостам. Они объясняли это тем, что помимо гражданских лиц, этой инфраструктурой пользуются и для доставки вооружения украинским военным.
Россия начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Западные страны и далее продолжают поставлять Украине вооружение, пытаясь ослабить ее войска, втянув в затяжной конфликт. Оказывается и экономическое давление на Россию в виде санкций как против определенных компаний, так и в отношении отдельных физлиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Турция готовится к военной операции в Сирии, уверен политолог Семен Багдасаров. Так он прокомментировал решение Анкары...Подробнее
Турция готовится к военным действиям в Сирии против курдов и для этого блокирует доступ России на ее сирийские базы. Об...Подробнее
Гражданам пенсионного возраста Российской Федерации объяснили, каким категориям россиян будет выгоднее оставить свою...Подробнее
Министерство обороны Российской Федерации дало комментарий о трагедии на крейсере «Москва». Ведомство сообщило точное...Подробнее
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов...Подробнее
Нанесением точечных ударов по Львовской области на западе Украины Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали...Подробнее
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал дальнейшие планы противостояния российским...Подробнее
Украина будет получать от НАТО противокорабельные ракеты, хотя страны, которые намерены их поставлять, предпочитают не...Подробнее
Петербуржцев возмутило исчезновение граффити, нарисованное в поддержку спецоперации на Украине на одной из...Подробнее
Комментировать