Страны НАТО умалчивают о поставке Украине противокорабельных комплексов и ракет

Украина будет получать от НАТО противокорабельные ракеты, хотя страны, которые намерены их поставлять, предпочитают не афишировать это.

В СМИ попала информация, что Норвегия, Великобритания и США заявили о своих намерениях поставить на Украину противокорабельные крылатые ракеты с установками морского и наземного базирования, пишет Авиа.про. А спустя некоторое время об этих поставках перестали говорить. Поэтому непонятно, Украина уже получила данное вооружение, либо поставки еще не осуществлены.

Исходя из тех данных, которые ранее звучали, Киеву могли передать противокорабельные ракеты типов «Harpoon» и «Penguin». Ракеты «Penguin» могут поражать цели на расстоянии в 40 км. Но «Harpoon» имеют дальность поражения до 280 километров, что уже серьезная угроза для российских военных кораблей, задействованных в «военной спецоперации» на территории Украины.

Однозначно сказать, получила Украина эти ракеты, или нет, исходя из информации, звучавшей в публичном пространстве, нельзя. Эксперты не исключают, что НАТО решили отказаться от усиления конфронтации с Россией и не передали Украине это вооружение.

Напомним, западные страны, в том числе США и Великобритания, предоставляют Украине вооружение для оказания противодействия вооруженным силам РФ, направленным на территорию Украины в рамках «военной спецоперации», которую Россия начала 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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