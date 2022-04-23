Россия ввела в Украину третью военную группировку «О»

В «спецоперации» на Украине участвуют не две, а три военные группировки. Об этом стало известно после того, как «из тени» вышло еще одно подразделение, которое помечено символикой «О».

Как выяснилось, группировка из Центрального военного округа, маркированная буквой «О», действует в Харьковской области и ведет наступление в сторону ДНР. Эти бойцы заняли н.п. Лозовое в ДНР и держат харьковский фронт, не пуская противника для переброски резервов в донбасскую группировку ВСУ.

Как сообщает военкор Евгений Поддубный, подразделение, отмеченное буквой «О», участвовало в спецоперации с самого начала. Ранее этот тактический знак использовали подразделения, проводившие спецоперацию в Сумской и Харьковских областях. «О» — обозначает «Отважные», пишет ЮФ.

Добавим что страны, выступающие против «спецоперации» России на Украине, ввели запрет на использование «Z» и «V». Вероятно, что в ближайшее время они запретят и букву «О».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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