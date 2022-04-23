Во время спецоперации на Украине погиб молодой снайпер из Пермского края

На территории Украины в ходе «военной спецоперации» погиб снайпер из города Лысьвы Пермского края Иван Кишмерешкин. Об этом сообщили в муниципалитете Лысьвы, передает АиФ.

Иван Кишмерешкин служил по контракту. Прощание с ним будет проходить 25 апреля в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре. Городская администрация выражает соболезнования родным и близким Ивана.

Во многих регионах местные СМИ создали «страницы памяти» о погибших в «военной спецоперации» на территории Украины. Там размещают истории тех военных, гибель которых в ходе «военной спецоперации» подтверждена официально.

«Военная спецоперация» проходит на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ 25 марта сообщило о более чем 1350 погибших в боях. Важно учитывать, что озвучивать данные о погибших может только Минобороны РФ. Любые другие цифры, публикуемые различными источниками, могут нарушать законодательство РФ и их распространение карается по закону.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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