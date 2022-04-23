Во время спецоперации на Украине погиб молодой снайпер из Пермского края

Багдасаров заявил, что Турция закрыла небо для полетов России в Сирию из-за влияния США
Турция готовится к военной операции в Сирии, уверен политолог Семен Багдасаров. Так он прокомментировал решение Анкары...Подробнее
На территории Украины в ходе «военной спецоперации» погиб снайпер из города Лысьвы Пермского края Иван Кишмерешкин. Об этом сообщили в муниципалитете Лысьвы, передает АиФ.
Иван Кишмерешкин служил по контракту. Прощание с ним будет проходить 25 апреля в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре. Городская администрация выражает соболезнования родным и близким Ивана.
Во многих регионах местные СМИ создали «страницы памяти» о погибших в «военной спецоперации» на территории Украины. Там размещают истории тех военных, гибель которых в ходе «военной спецоперации» подтверждена официально.
«Военная спецоперация» проходит на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ 25 марта сообщило о более чем 1350 погибших в боях. Важно учитывать, что озвучивать данные о погибших может только Минобороны РФ. Любые другие цифры, публикуемые различными источниками, могут нарушать законодательство РФ и их распространение карается по закону.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Турция готовится к военной операции в Сирии, уверен политолог Семен Багдасаров. Так он прокомментировал решение Анкары...Подробнее
Турция готовится к военным действиям в Сирии против курдов и для этого блокирует доступ России на ее сирийские базы. Об...Подробнее
Гражданам пенсионного возраста Российской Федерации объяснили, каким категориям россиян будет выгоднее оставить свою...Подробнее
Министерство обороны Российской Федерации дало комментарий о трагедии на крейсере «Москва». Ведомство сообщило точное...Подробнее
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов...Подробнее
Нанесением точечных ударов по Львовской области на западе Украины Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали...Подробнее
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал дальнейшие планы противостояния российским...Подробнее
Украина будет получать от НАТО противокорабельные ракеты, хотя страны, которые намерены их поставлять, предпочитают не...Подробнее
Петербуржцев возмутило исчезновение граффити, нарисованное в поддержку спецоперации на Украине на одной из...Подробнее
Комментировать