Бондаренко объяснил, почему спецоперация армия ВС РФ на Украине может продлиться долго

Сегодня, 10:04

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Бондаренко объяснил, почему спецоперация армия ВС РФ на Украине может продлиться долго
Фото из открытых источников

Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью своему коллеге Руслану Бортнику высказал предположение о том, что военная спецоперация может продлиться достаточно долго, так как и Россия, и Киев на это способны. Запад стал более активно поставлять оружие Киеву, надеясь с помощью украинских военных ослабить армию РФ, а Россия обладает мощным военным потенциалом, пояснил политолог. 

Он также отметил, что за всю спецоперацию Москва растратила лишь малую часть своего вооружения и возможностей. Более того, деньги на проведение продолжительных военных действий у России есть, добавил Бондаренко.

Что касается санкций, то политолог счел их малоэффективными, так как Россия продает газ и нефть также на восток. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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