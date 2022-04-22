Бондаренко объяснил, почему спецоперация армия ВС РФ на Украине может продлиться долго

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью своему коллеге Руслану Бортнику высказал предположение о том, что военная спецоперация может продлиться достаточно долго, так как и Россия, и Киев на это способны. Запад стал более активно поставлять оружие Киеву, надеясь с помощью украинских военных ослабить армию РФ, а Россия обладает мощным военным потенциалом, пояснил политолог.
Он также отметил, что за всю спецоперацию Москва растратила лишь малую часть своего вооружения и возможностей. Более того, деньги на проведение продолжительных военных действий у России есть, добавил Бондаренко.
Что касается санкций, то политолог счел их малоэффективными, так как Россия продает газ и нефть также на восток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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