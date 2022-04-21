Бои в Мариуполе: тактика военных ВС РФ изменилась

Сегодня, 18:49

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Бои в Мариуполе: тактика военных ВС РФ изменилась
Фото из открытых источников

В украинском городе Мариуполе бойцы Донецкой народной республики совместно с военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации заблокировали украинских военнослужащих на территории металлургического комбината «Азовсталь». Внешнее наблюдение, которое теперь постоянно ведут российские военные на своих позициях, позволяет им пресекать любое передвижение и всяческие попытки прорыва, пишет информационное онлайн-издание «Русская Весна». 

Как рассказал журналистам  один из бойцов армии Донецкой народной республики, с целью, поставленной командованием, военнослужащие  справились, в настоящий момент металлургическое предприятие полностью заблокировано, выход украинских сил надёжно перекрыт, а сопротивление бесполезно. Сообщается, что украинские военнослужащие нацбатов не хотят сдаваться и не используют предложенный зеленый коридор

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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