Перенджиев: Российские военные начнут использовать новые виды вооружений против ВСУ

Политический эксперт Александр Перенджиев считает, что российские военные должны сделать неожиданный шаг не в Донбассе, а на другом направлении. Таким образом, ВС РФ преподнесут Зеленскому один из приготовленных сюрпризов.

В этой связи эксперт упомянул о спецоперации десантников в Гостомеле, однако он полагает, что такой маневр повторить больше невозможно, поскольку эффекта неожиданности уже не будет. При этом Перенджиев не исключил, что российские военные подготовили для украинской армии немало сюрпризов. Эксперт уверен, что сейчас необходимо совершить неожиданный маневр, чтобы застать ВСУ врасплох, пишет vz.ru . К числу главных сюрпризов Перенджиев отнес активное использование новых видов вооружений, а также применение новой тактики ведения боя, о чем говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Согласно предположению эксперта, речь может идти об изменении маневров при боях в городских условиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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