Во время спецоперации на Украине погиб 20-летний житель Саратовской области

Еще один житель Саратовской области погиб в боях на Украине, где РФ проводит свою спецоперацию. Об этом сообщает издание fn-volga.ru , ссылаясь на страницу в «Одноклассниках» Петропавловского муниципального образования.

Речь о гибели военнослужащего из Новоузенского района Саратовской области Сабира Балкаева. Погиб он в молодом возрасте - было только 20 лет ему. Обстоятельства, при которых это произошло, не раскрываются.

Для Саратовской области это не первая утрата во время спецоперации. Издание отмечает, что официально власти региона уже признали гибель 33 военнослужащих.

Сегодня также стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Краснокутского района Дениса Панкова. Соболезнования родным и близким 22 апреля появились на сайте администрации муниципалитета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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