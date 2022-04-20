Подоляка: армия РФ начала наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

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Вооружённые силы Российской Федерации начали осуществление намеченного ранее командованием генерального плана «железнодорожного разрезания». Речь идёт о том, что как раз исключительно посредством разветвлённой сети украинских железных дорог государства Запада и военного блока НАТО транспортируют в Киев различные виды вооружения. Об этом сегодня, в пятницу, 22 апреля 2022 года, сообщает информационное онлайн издание Евразия Daily.
Как свидетельствуют показания военного эксперта Юрия Подоляки, накануне армейские подразделения Российской Федерации нанесли один мощный удар в Запорожской области, и ещё три атаки было сделано в Днепропетровской области.
«Каждый такой удар должен был нейтрализовать один из четырёх железнодорожных мостов через украинскую реку Днепр», — пишет Подоляка.
Украинская сторона уже полностью подтвердила эту информацию. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что по железнодорожным объектам в Новомосковском районе была нанесена серия ударов. Губернатор подчеркивает, что пострадавших в результате атаки нет.
«Железнодорожное сообщение прервано — полностью разбито железнодорожное полотно и вся контактная сеть. Пока непонятно, сможем ли мы возобновить движение поездов в ближайшее время», — заключил Резниченко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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