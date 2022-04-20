РВ: армия РФ сжимает кольцо вокруг ВСУ в Донбассе

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
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Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг ВСУ на Донбассе.
Издание «Русская Весна» пишет о том, что там идут ожесточенные бои, в которых силы РФ уничтожают украинских военных целыми подразделениями. Множество военных ВСУ захвачены в плен.
Военные корреспонденты сообщают о том, что вскоре группировка ВСУ на Донбассе будет полностью окружена. Те, кто попадет в котел и не захочет сдаться, не смогут выйти живыми. Их ждет гибель, поэтому сейчас российское военное руководство предлагает им оставить позиции и сдаться в плен.
Поставки вооружения с Запада, уверены эксперты, не помогут Украине выиграть бой за Донбасс, поскольку Россия располагает большими ресурсами.
В тоже время уже немало экспертов говорят о необходимости избежать втягивания в затяжной конфликт, так как это может сказаться негативно на экономике и военном потенциале России. При этом НАТО и далее вынашивает планы о расширении к российским границам. В этот раз уже за счет Финляндии, где власти говорят, что решение о членстве в блоке будет принято в ближайшие недели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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