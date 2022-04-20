Россия будет сбивать самолеты НАТО на территории Украине

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Россия по закону считает транспорт НАТО с оружием на территории Украины военной целью. Комментируя это заявление, политолог Марат Баширов, сказал:

«МИД говорит, что если американский военный транспортник вошел в воздушное пространство Украины, то его можно сбивать. Тоже относится и к жд – перевозкам».

Подчеркнем, что США и другие НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Запад делает все для того, чтобы конфликт на Украине затянулся. Он готов обеспечить Киев новейшим летальным оружием.

В США не скрывают того, что хотят стратегического поражения России в спецоперации. Недавно заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман, сказала, что заявление России о том, что США будут сражаться до последнего украинца, является стратегией по дезориентации мирового сообщества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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