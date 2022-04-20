Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, что он якобы хочет «убить Зеленского»

Сегодня, 09:39

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, что он якобы хочет «убить Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что президента Украины Владимира Зеленского Запад намерен ликвидировать.

По его словам, он в этом убедился, когда услышал обвинения в свой адрес о том, что он охотится на Зеленского, пишет издание «Русская весна».

Кадыров уверен, что все разговоры о попытка покушения на Зеленского ведутся неспроста и они могут усилиться. А чтобы отвести подозрение от реальных организаторов, внимание всех решили переключить на него.  Свое мнение по этому поводу Кадыров написал в Instagram.

«Читаю всякую ерунду, якобы я решил убить Зеленского. Так они пишут. Зеленский, беги! Запад так поступает с испорченным материалом. Ты не оправдываешь их доверия, поэтому тебе конец. Свои же скоро тебе салам алейкум отправят», — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, Зеленский ему не мешает, потому что он «хороший игрок команды КВН».

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны, по мнению ряда российских экспертов, решили ослабить РФ, втянув ее в затяжной конфликт, и для этих целей намерены и далее поставлять Украине вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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