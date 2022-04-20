Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, что он якобы хочет «убить Зеленского»

Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что президента Украины Владимира Зеленского Запад намерен ликвидировать.
По его словам, он в этом убедился, когда услышал обвинения в свой адрес о том, что он охотится на Зеленского, пишет издание «Русская весна».
Кадыров уверен, что все разговоры о попытка покушения на Зеленского ведутся неспроста и они могут усилиться. А чтобы отвести подозрение от реальных организаторов, внимание всех решили переключить на него. Свое мнение по этому поводу Кадыров написал в Instagram.
«Читаю всякую ерунду, якобы я решил убить Зеленского. Так они пишут. Зеленский, беги! Запад так поступает с испорченным материалом. Ты не оправдываешь их доверия, поэтому тебе конец. Свои же скоро тебе салам алейкум отправят», — заявил Кадыров.
По словам главы Чечни, Зеленский ему не мешает, потому что он «хороший игрок команды КВН».
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны, по мнению ряда российских экспертов, решили ослабить РФ, втянув ее в затяжной конфликт, и для этих целей намерены и далее поставлять Украине вооружение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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