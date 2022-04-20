В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет

В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как выяснилось, вертолет отслеживался дроном, после чего в него была запущена зенитная управляемая ракета. В сети появились снятые с беспилотника кадры, на которых можно увидеть, как вертолет, предположительно Ми-24 РФ, осуществляет полет вдоль побережья. Боевая машина получила серьезные повреждения, после чего рухнула на землю.

Стоит сказать, что опознать уничтоженный вертолет просто невозможно. Известно лишь то, что он был сбит необычным образом, пишет Avia.pro. Речь идет о задействовании беспилотника ПЗРК, что указывает на использование принципиально новой тактики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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