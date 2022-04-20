Военкор Котенок объяснил приказ Путина об отмене штурма здания «Азовстали»

Военный корреспондент Юрий Котенок утверждает, что невозможно бесконечно скрываться в подземных лабиринтах военнослужащим на предприятии «Азовсталь» в городе Мариуполь. Специалист по военным вопросам полагает, что отмена штурма металлургического завода, которую сейчас объявили по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, прекращает активные действия, однако не завершает всю спецоперацию по освобождению города.

«Упор делается на минимизацию потерь личного состава, потому что они велики при штурмовых операциях. Об этом свидетельствует статистика и конкретные примеры. В целях спасения людей было решено запечатать их в этих катакомбах, подземельях. Протяженность подземных коммуникаций под Мариуполем в районе «Азовстали», эти галереи достигают 36 километров, для сведения», – отметил военкор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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