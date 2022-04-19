На Украине в ходе спецоперации погиб 36-летний красноярский экс-хоккеист Демирджи

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На Украине, где РФ проводит спецоперацию, нашел свою смерть еще один житель Красноярского края. Это Дмитрий Демирджи, в прошлом - хоккеист, воспитанник хоккейной школы «Енисей». О гибели красноярца во время специальной военной операции сообщает Федерация хоккея с мячом Красноярского края, передает «ТК7».
Дмитрию Демирджи было только 36 лет. Воспитанник «Енисея» являлся одним из основателей местного хоккейного клуба «Сибирь». В составе данного ХК Демирджи удавалось входить в число команд-призеров чемпионатов Красноярска по мини-хоккею с мячом и фаерболу. Также хоккеист какое-то время играл за команду «Ресторатор».
Тело погибшего на Украине Демирджи уже предали земле. Похороны состоялись накануне, 20 апреля, в Красноярске - на кладбище Бадалык.
ТВК «Красноярск», ссылаясь на информацию друга Дмитрия, уточняет, что погиб красноярец 6 апреля в Мариуполе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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