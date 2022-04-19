Российские военные захватили танки Т-64 и бойцов ВСУ на славянском направлении

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
В телеграм-канале «Операция Z. Военкоры Русской весны» появилось сообщение о том, что армия России осуществила стремительный рывок на славянском направлении. Также стало известно о попавших в плен бойцов ВСУ. Вместе с ними были захвачены танки Т-64.
По данным телеграм-канала, на захваченную технику наносятся символы «O», «Z» или «V».
Некоторое время назад руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на штурм населенных пунктов Рубежное и Попасная, на которых держится линия украинской обороны, Россия бросила все силы, но пока лишь часть этих городов находится под контролем ВСУ.
Напомним, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о том, что из-за санкций российской экономике предстоит перейти на новые схемы работы. В период адаптации стоит ожидать высокого уровня безработицы и повышения цен, заявила она.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
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