Российские военные захватили танки Т-64 и бойцов ВСУ на славянском направлении

В телеграм-канале «Операция Z. Военкоры Русской весны» появилось сообщение о том, что армия России осуществила стремительный рывок на славянском направлении. Также стало известно о попавших в плен бойцов ВСУ. Вместе с ними были захвачены танки Т-64.

По данным телеграм-канала, на захваченную технику наносятся символы «O», «Z» или «V».

Некоторое время назад руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на штурм населенных пунктов Рубежное и Попасная, на которых держится линия украинской обороны, Россия бросила все силы, но пока лишь часть этих городов находится под контролем ВСУ.

Напомним, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о том, что из-за санкций российской экономике предстоит перейти на новые схемы работы. В период адаптации стоит ожидать высокого уровня безработицы и повышения цен, заявила она.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700