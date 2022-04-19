Минобороны РФ: российские войска ведут наступление от города Гуляйполе к югу от Изюма

Российские войска начали наступление от города Гуляйполе к югу от Изюма на территории Харьковской области. Об этом сообщает Военное обозрение.

Наступление ведут вместе с силами РФ также отряды Народной милиции ДНР и ЛНР. Наносятся удары по инфраструктуре ВСУ, опорным пунктам и укрепрайонам украинских войск.

Минобороны РФ снова сообщил о ракетных ударах по территории Украины. Были уничтожены 12 целей, в том числе дав пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, а также опорные пункты националистов в районе н.п. Попасная. Атаковали объекты в Архангеловке, Краматорске и Селидово.

Также наносили авиаудары по 73 целям. Удалось уничтожить склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах н.п. Шевченко и Комар.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил об опасности для России затяжного конфликта.

После его заявления стало известно, что Финляндия уже готовится в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. И это вынуждает РФ уделять внимание укреплению своих рубежей с этой страной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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