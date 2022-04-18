Леонков объяснил, почему ВС РФ не бомбят мосты

Сегодня, 16:59

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Леонков объяснил, почему ВС РФ не бомбят мосты
Фото из открытых источников

Одной из целей, которые стремятся достигнуть российские войска, является уничтожение хранилищ с вооружением, которое направляют Киеву бывшие страны Варшавского договора. Военный эксперт Евгений Леонков объяснил, почему российские войска не наносят удары по мостам и железным дорогам, по которым оружие поступает в Украину.

Эксперт считает, для остановки поставок ВС России нужно выйти к границам государств НАТО, что обернется для российской армии  большими жертвами, пишет  voennoedelo.com.

Если там высадить несколько десантных дивизий, то Россия понесет гораздо больше потерь, чем просто уничтожать технику. Сейчас же ВС РФ могут ликвидировать западную технику средствами огневого поражения, отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что Западу придется поставлять Киеву оружие, для которого необходима длительная подготовка. Дело в том, что США и НАТО рассчитывают на то, что длительность этой операции сыграет им на руку, однако оказалось, что это выгодно российской армии, заявил Леонков.

Эксперт также упомянул, что в Донбассе находится самая подготовленная группировка ВСУ, которую на протяжении нескольких  лет обучали иностранные инструкторы. По мнению эксперта, после уничтожения этого контингента в Украине некому будет воевать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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