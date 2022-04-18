Леонков объяснил, почему ВС РФ не бомбят мосты

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Одной из целей, которые стремятся достигнуть российские войска, является уничтожение хранилищ с вооружением, которое направляют Киеву бывшие страны Варшавского договора. Военный эксперт Евгений Леонков объяснил, почему российские войска не наносят удары по мостам и железным дорогам, по которым оружие поступает в Украину.
Эксперт считает, для остановки поставок ВС России нужно выйти к границам государств НАТО, что обернется для российской армии большими жертвами, пишет voennoedelo.com.
Если там высадить несколько десантных дивизий, то Россия понесет гораздо больше потерь, чем просто уничтожать технику. Сейчас же ВС РФ могут ликвидировать западную технику средствами огневого поражения, отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что Западу придется поставлять Киеву оружие, для которого необходима длительная подготовка. Дело в том, что США и НАТО рассчитывают на то, что длительность этой операции сыграет им на руку, однако оказалось, что это выгодно российской армии, заявил Леонков.
Эксперт также упомянул, что в Донбассе находится самая подготовленная группировка ВСУ, которую на протяжении нескольких лет обучали иностранные инструкторы. По мнению эксперта, после уничтожения этого контингента в Украине некому будет воевать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников,...Подробнее
В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине. Председатель Львовской областной военной...Подробнее
Военные РФ и ополченцы ДНР выявили на территории Мариуполя оружие на 1,4 млн долларов, которое оставили украинские...Подробнее
Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар. В эфире...Подробнее
С первых дней «спецоперации» РФ в знак протеста из рынка страны начали массово уходить либо приостанавливать свою...Подробнее
Великобритания планирует развязать очередной конфликт с кровавым содержанием в Сербии. Этот неутешительный вывод сделал...Подробнее
Комментировать