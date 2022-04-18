19-летний Никита Кошелев из Арзамасского района погиб в ходе спецоперации России на Украине

Сегодня, 15:04

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19-летний Никита Кошелев из Арзамасского района погиб в ходе спецоперации России на Украине
Фото из открытых источников

19-летний выпускник Арзамасского коммерческо-технического техникума Никита Кошелев погиб во время специальной военной операции России в Украине. Некролог появился на VK-странице данного учебного заведения. Администрация, студенты и педколлектив принесли свои соболезнования родным и близким погибшего.

19-летний Кошелев был жителем поселка Выездное (Арзамасский район, Нижегородская область). Коммерческо-технический техникум по специальности «Автомеханик» он закончил в минувшем году.

В списках погибших во время «спецоперации» в Украине Никита Кошелев еще не значится. Как уточняет издание «Открытый Нижний», в последний раз статистику обновляли 12 апреля.

Согласно официальной информации, в «спецоперации» в Украине погибли 28 нижегородцев.

Напомним, что Минобороны РФ только дважды сообщало о потерях в рядах ВС - последний раз было объявлено о том, что погибли свыше тысячи военных.

Потери страны признал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего интервью телеканалу Sky News в начале апреля.

«Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия», - сказал тогда он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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