Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от восточноевропейских стран.

Ранее в СМИ попала информация о том, что ВСУ переданы самолеты, пишет Взгляд. Возможно, их передали Словакия, Польша, Болгария и другие восточноевропейские государства.

Сивков не сомневается, что при первом же боевом вылете они будут сбиты, так как серьезно уступают российской авиации, задействованной в «военной спецоперации» на территории Украины.

К тому же десяток самолетов никак не повлияет на ход «военной спецоперации», так как Россия уже давно закрепила свое преимущество в воздухе, ведь в распоряжении ВКС РФ сотни самолетов и вертолетов.

«Тем более, что речь шла максимум о десяти или двенадцати машинах. В условиях ведения боевых действий – это незначительные цифры. Поставка столь малого числа истребителей никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Чтобы резко изменить ситуацию в воздухе – нужны сотни самолетов», – подчеркнул Сивков.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. В ответ на действия РФ США и союзники по НАТО нарастили поставки Украине вооружения. По мнению ряда экспертов, это сделано для того, чтобы втянуть Россию в затяжной конфликт и ослабить ее вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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