Bloomberg вторая фаза спецоперации может принести российским войскам успех

Сегодня, 18:24

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Bloomberg вторая фаза спецоперации может принести российским войскам успех
Фото из открытых источников

Американское информационное агентство Bloomberg отмечает, что вторая фаза спецоперации России на территории Украины может быть успешнее первой. Обозреватели агентства сообщают о том, что российские войска профессионально и быстро уничтожают стратегические объекты Украины. 

В Bloomberg считают, что у российской армии есть все возможности полностью окружить крупную и самую подготовленную группировку ВСУ на Донбассе. Как пишут обозреватели, украинские военные могут быть окружены в ходе нового наступления России.

Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, что сделает поставки западного оружия из Польши на Донбассе весьма проблематичными.

Наступление ВС РФ, а также массированные артиллерийские удары привели к переходу города Кременная в Луганской области под контроль сил России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале новой фазы спецоперации на Украине, целью которой остается установление контроля над Донбассом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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