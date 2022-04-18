Bloomberg вторая фаза спецоперации может принести российским войскам успех

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Американское информационное агентство Bloomberg отмечает, что вторая фаза спецоперации России на территории Украины может быть успешнее первой. Обозреватели агентства сообщают о том, что российские войска профессионально и быстро уничтожают стратегические объекты Украины.
В Bloomberg считают, что у российской армии есть все возможности полностью окружить крупную и самую подготовленную группировку ВСУ на Донбассе. Как пишут обозреватели, украинские военные могут быть окружены в ходе нового наступления России.
Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, что сделает поставки западного оружия из Польши на Донбассе весьма проблематичными.
Наступление ВС РФ, а также массированные артиллерийские удары привели к переходу города Кременная в Луганской области под контроль сил России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале новой фазы спецоперации на Украине, целью которой остается установление контроля над Донбассом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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