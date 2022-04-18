Bloomberg вторая фаза спецоперации может принести российским войскам успех

Американское информационное агентство Bloomberg отмечает, что вторая фаза спецоперации России на территории Украины может быть успешнее первой. Обозреватели агентства сообщают о том, что российские войска профессионально и быстро уничтожают стратегические объекты Украины.

В Bloomberg считают, что у российской армии есть все возможности полностью окружить крупную и самую подготовленную группировку ВСУ на Донбассе. Как пишут обозреватели, украинские военные могут быть окружены в ходе нового наступления России.

Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, что сделает поставки западного оружия из Польши на Донбассе весьма проблематичными.

Наступление ВС РФ, а также массированные артиллерийские удары привели к переходу города Кременная в Луганской области под контроль сил России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале новой фазы спецоперации на Украине, целью которой остается установление контроля над Донбассом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700