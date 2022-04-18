Daily Mail: после Донбасса Путин возьмет еще шесть регионов Украины

Британское издание Daily Mail опубликовало статью, автор которой говорит о том, что Россия готовится к тому, чтобы захватить еще шесть областей Украины.

Украину ждет затяжной конфликт, а бои могут растянуться на месяцы, если не на несколько лет. В планах РФ после Донбасса захватить еще и Харьков, Днепр, Запорожье и Николаев. А также в случае успеха в реализации этих планов Россия может попытаться захватить Одессу и Киев.

«Победа также может побудить Путина перегруппировать свои силы для новых атак на украинские города на западе — Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и, возможно, Одессу и Киев», - говорится в публикации.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Сейчас масштабные бои идут в Донбассе, где перед войсками РФ поставлена задача взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы передать их ДНР и ЛНР.

Перспектива затяжного конфликта негативно оценивается рядом российских экспертов. Также негативно оценил такой сценарий глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он отметил, что это выгодно США и союзникам Вашингтона по НАТО, поскольку так они пытаются ослабить российскую армию и ее экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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