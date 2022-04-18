РВ: спецназ армии РФ ликвидировал группу охотников за русской техникой под Изюмом

Сегодня, 11:39

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РВ: спецназ армии РФ ликвидировал группу охотников за русской техникой под Изюмом
Фото из открытых источников

Под Изюмом спецназ РФ уничтожил группу диверсантов-операторов ПТУР ВСУ.

Уничтоженная диверсионная группа передвигалась на бронеавтомобиле «Козак», передает Русская Весна. Она занималась тем, что обстреливала российскую военную технику.

Источник сообщил, что после того как сведения о выезде диверсионной группы попали российским военным, они устроили засаду и ликвидировали диверсантов вместе с используемой ими техникой и вооружением.

Отметим, силы РФ продолжают наступление с изюмского направления в сторону сил РФ, которые ведут бои на территории Донецкой и Луганской областей, чтобы замкнуть окружение сил ВСУ.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны, несмотря на предупреждения РФ, продолжают поставлять Украине вооружение.

Эксперты говорят о том, что тактика  Запада нацелена на истощение экономики и армии России, чтобы сделать ее уязвимой перед внешними угрозами. А они продолжают расти, поскольку уже Швеция и Финляндия озвучили планы в ближайшее время присоединиться к НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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