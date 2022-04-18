РВ: спецназ армии РФ ликвидировал группу охотников за русской техникой под Изюмом

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
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Под Изюмом спецназ РФ уничтожил группу диверсантов-операторов ПТУР ВСУ.
Уничтоженная диверсионная группа передвигалась на бронеавтомобиле «Козак», передает Русская Весна. Она занималась тем, что обстреливала российскую военную технику.
Источник сообщил, что после того как сведения о выезде диверсионной группы попали российским военным, они устроили засаду и ликвидировали диверсантов вместе с используемой ими техникой и вооружением.
Отметим, силы РФ продолжают наступление с изюмского направления в сторону сил РФ, которые ведут бои на территории Донецкой и Луганской областей, чтобы замкнуть окружение сил ВСУ.
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны, несмотря на предупреждения РФ, продолжают поставлять Украине вооружение.
Эксперты говорят о том, что тактика Запада нацелена на истощение экономики и армии России, чтобы сделать ее уязвимой перед внешними угрозами. А они продолжают расти, поскольку уже Швеция и Финляндия озвучили планы в ближайшее время присоединиться к НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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