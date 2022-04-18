Возможна ли третья фаза спецоперации на Украине

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
В Москве объявили о начале второй фазы «спецоперации» на Украине, в ходе которой российские военные намерены установить контроль над всем Донбассом. Однако сегодня некоторые эксперты сомневаются в том, дадут ли России закончить «спецоперацию» по итогам второго этапа. Как известно, ранее Жозеп Боррель заявил, что победу над Россией надо одержать на поле боя. А Олаф Шольц сказал, что России нельзя позволить одержать победу.
Предполагается, что минимальным результатом второй фазы должен быть разгром донбасской и харьковской группировок ВСУ, а также выход к Запорожью, Днепропетровску и Полтаве. Не исключено, что ВС РФ займут Николаев и Одессу и пойдут в наступление по правому берегу на север, чтобы занять Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.
Вполне возможно, что страны НАТО захотят вмешаться в конфликт на Украине в качестве миротворческой миссии от Польши или Румынии. Если это произойдет, то может быть запущен процесс применения ядерного оружия. В свою очередь Запад также может использовать свой ядерный арсенал. По сути, это будет третья фаза спецоперации. Но применение ядерного вооружения является крайним вариантом.
Вероятно, все попытаются ограничиться использованием обычных вооружений. После завершения второй фазы крайне велика опасность кровавых провокаций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников,...Подробнее
В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине. Председатель Львовской областной военной...Подробнее
Пресс-служба регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии сообщила детали инцидента со стрельбой,...Подробнее
Военные РФ и ополченцы ДНР выявили на территории Мариуполя оружие на 1,4 млн долларов, которое оставили украинские...Подробнее
Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар. В эфире...Подробнее
У медика, работающего завотделением в купчинской поликлинике, угнали автомобиль, который хозяин припарковал возле...Подробнее
Комментировать