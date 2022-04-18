Возможна ли третья фаза спецоперации на Украине

В Москве объявили о начале второй фазы «спецоперации» на Украине, в ходе которой российские военные намерены установить контроль над всем Донбассом. Однако сегодня некоторые эксперты сомневаются в том, дадут ли России закончить «спецоперацию» по итогам второго этапа. Как известно, ранее Жозеп Боррель заявил, что победу над Россией надо одержать на поле боя. А Олаф Шольц сказал, что России нельзя позволить одержать победу.

Предполагается, что минимальным результатом второй фазы должен быть разгром донбасской и харьковской группировок ВСУ, а также выход к Запорожью, Днепропетровску и Полтаве. Не исключено, что ВС РФ займут Николаев и Одессу и пойдут в наступление по правому берегу на север, чтобы занять Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Вполне возможно, что страны НАТО захотят вмешаться в конфликт на Украине в качестве миротворческой миссии от Польши или Румынии. Если это произойдет, то может быть запущен процесс применения ядерного оружия. В свою очередь Запад также может использовать свой ядерный арсенал. По сути, это будет третья фаза спецоперации. Но применение ядерного вооружения является крайним вариантом.

Вероятно, все попытаются ограничиться использованием обычных вооружений. После завершения второй фазы крайне велика опасность кровавых провокаций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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